Hakkari'de öğretmenlere CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran ve Korgan köylerinde görev yapan öğretmenler, belirlenen program dahilinde Durak köyündeki sağlık ocağına gelerek aşı oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran ve Korgan köylerinde görev yapan öğretmenler, belirlenen program dahilinde Durak köyündeki sağlık ocağına gelerek aşı oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün ilçeye bağlı köylerde görevli öğretmenlerin Kovid-19 aşılarının yapılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Diğer köylerdeki öğretmenlerin aşılarının da program dahilinde yapılacağını aktaran İnan, "Aşılama sürecinde öğretmenlerimize öncelik verilmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün Hakkari bölgesinde ilk aşıyı biz oluyoruz. Bu nedenle ayrıca mutluyuz. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Tuba Kuşman ise ilçeye bağlı köylerde görevli öğretmenlerin aşılarını yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda halkımızın aşılama çalışmasına devam edeceğiz. İnşallah aşıyla beraber ilk önce ülkemiz daha sonra bütün ülkeler koronavirüs salgınından kurtulacak." diye konuştu.

Üzümkıran Ortaokulu Müdürü Başaran Dilek de bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz