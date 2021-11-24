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Hakkari'de öğretmenler şehit meslektaşları için yürüdü

AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel
Hakkari'de öğretmenler şehit meslektaşları için yürüdü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, şehit meslektaşlarını katıldıkları yürüyüşle andı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, şehit meslektaşlarını katıldıkları yürüyüşle andı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenleri anma programı düzenlendi.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde "Şehit öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz." yazılı pankart açan öğretmenler, şehit Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla Kaymakamlık binasına kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan'ın da katıldığı yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmenlere kahvaltı ikramında bulundu.

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AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri

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