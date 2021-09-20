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Öğrencilerin kalacağı yurtlarla ilgili toplantı yapıldı

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'de yurtlarda kalacak öğrencilerin sorun yaşamamaları ve rahat ortamlarda barınmalarını sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Hakkari'de yurtlarda kalacak öğrencilerin sorun yaşamamaları ve rahat ortamlarda barınmalarını sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonundu düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, öğrencilerin her türlü problemini ilgili yöneticilerle ele alacaklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki yıl sonra tekrar kente geleceklerini belirten Akbıyık, "Bu vesileyle bazı tedbirleri, güvenlikten kalacak yere kadar çevreye kadar hepsini arkadaşlarla tek tek istişare edeceğiz. Bizim amacımız gelen öğrencilerimizi en iyi şekilde misafir etmek ve daha iyi eğitim alabilmeleri için her türlü imkanı ve fırsatı onlara sunmak için bu toplantıyı yapıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversite Rektörü Prof.Dr. Ömer Pakiş ve bazı kurum amirleri katıldı.

Öğrencilerin kalacağı yurtlarla ilgili toplantı yapıldı

Öğrencilerin kalacağı yurtlarla ilgili toplantı yapıldı

Öğrencilerin kalacağı yurtlarla ilgili toplantı yapıldı

Öğrencilerin kalacağı yurtlarla ilgili toplantı yapıldı

Öğrencilerin kalacağı yurtlarla ilgili toplantı yapıldı
AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Öğrencilerin kalacağı yurtlarla ilgili toplantı yapıldı - Haberler
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