Hakkari'de öğrencilere tablet desteği sürüyor

Hakkari'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilere tablet desteği devam ediyor.

Hakkari'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilere tablet desteği devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, kent genelindeki 5 Yatılı Bölge Ortaokulundaki öğrenciler için gönderilen 1192 tablet bilgisayar, öğrencilere dağıtıldı.

Tablet dağıtımı programına katılan Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Uzaktan eğitim sistemine erişimde gereksinimi olan öğrenciler için devletin önemli destekler verdiğini belirten Gölbaşı, "25 GB internet paketiyle birlikte verilen tabletlerin dağıtımıyla yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin tamamı tabletlerine kavuşmuş oluyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, EBA Destek Noktaları ve Mobil Destek araçlarıyla da ilimizdeki çocuklarımızın hizmetinde olmaya devam edecek. Bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek atlatacağız. Tüm eğitim camiasına teşekkür ederim." diye konuştu.

Tablet dağıtımına İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş