Hakkari'de öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
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Hakkari'de öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

13.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:00
Hakkari'de öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, il merkezindeki Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Polisler, öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, öğrencilerin meslekle ilgili sorularını yanıtladı.

Bilgilendirme sonrası çocuklara kaynak kitaplar hediye edildi.

Kaynak: AA
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