Hakkari'de öğrenciler MEB tarafından gönderilen tabletlerle uzaktan eğitime erişim sağlıyor
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Hakkari'de öğrenciler MEB tarafından gönderilen tabletlerle uzaktan eğitime erişim sağlıyor

21.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:23
Hakkari'de öğrenciler MEB tarafından gönderilen tabletlerle uzaktan eğitime erişim sağlıyor

Proje ve yatırımlarla eğitim kalitesinin yükseldiği Hakkari'de, uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen tablet bilgisayarlar, dağıtılan ders notları ve kitaplar sayesinde evlerinin bir bölümünü sınıfa çevirerek ders işliyor.

Proje ve yatırımlarla eğitim kalitesinin yükseldiği Hakkari'de, uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen tablet bilgisayarlar, dağıtılan ders notları ve kitaplar sayesinde evlerinin bir bölümünü sınıfa çevirerek ders işliyor.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, kentte eğitimin kalitesini artırmak amacıyla başlattığı "eğitim seferberliği" kapsamında hayata geçirdiği projeler devam ediyor.

Öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden olumsuz etkilenmemeleri ve uzaktan eğitim sürecini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Her Ev Bir Okul" projesi kapsamında öğretmenler, ev ev dolaşarak öğrencilere konu özetleri, soru destek paketi, fasikül ve soru bankalarını ulaştırdı.

Bu çalışmayla öğrencilerin derslerinden geri kalmalarının önüne geçilirken, kentte EBA Destek Noktası sayısı 74'ten 100'e çıkarıldı, EBA TV'ye girmediği tespit edilen 1350 öğrencinin, derslerini takip etmeleri sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 5 bin 30 tablet bilgisayar da kent merkezi ve ilçelerde uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Sağlanan destekler sayesinde eğitimlerine kesintisiz devam etme imkanına kavuşan öğrenciler, evlerinin bir bölümünü sınıfa çevirerek, canlı derslere katılmanın sevincini yaşıyor.

Hakkari'de 5 bin 30 öğrenciye tablet dağıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine, Valiliğin himayesinde başlatılan Bir Kitap Bir İnsan ve Her Ev Bir Okul projeleri ile evleri okula dönüştürme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Gür, "Öğrencilerimize tabletleri, bakanlığımızın planladığı dağıtım stratejisi çerçevesinde 4,5G GSM kart, 32 gigabyte hafıza kartlı ve kılıfı ile birlikte verdik. Öncelikle her fırsatta 'eğitim birinci önceliğimizdir' diyerek eğitim, öğretime olan desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın İdris Akbıyık'a şükranlarımızı arz ederim." dedi.

Teslim edilen tabletlerde öğrencilerin canlı ders ve EBA'dan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 gigabyte üst sınırlı internet paketinin de yer aldığını belirten Gür, şunları kaydetti:

"Elbette, dağıtımlar bununla sınır kalmayacak. EBA portalını kullanma ve canlı derslere katılım konusunda cihaz ve internete erişim sıkıntısı yaşayan çocuklarımız için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil inisiyatifler tarafından da destekler var ve devam ediyor. Katkıda bulunacak tüm hayırseverlere şimdiden şükranlarımı sunarım. Tablet bilgisayar desteğinin yanı sıra, EBA destek noktaları da öğrencilerimizin hizmetinde. EBA üzerinden yürüttüğümüz uzaktan eğitim sürecini daha verimli kılmak için çalışmalarımız sürecek."

Cumhuriyet Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sevnur Kutluk da salgın nedeniyle derslere uzaktan eğitim ve kendilerine sağlanan desteklerle devam ettiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün kendisine tablet bilgisayar desteğinde bulunduğunu ve bu sayede haftada 5 gün canlı derslere katıldığını anlatan Kutluk, "Çok mutlu oldum. Derslerimi artık daha rahat işleyebiliyorum. Tablet almadan önce de EBA TV'den, EBA mobil destek aracı ve EBA destek noktalarından derslerimi takip ediyordum. Bu tabletler verildikten sonra da evde sınıf ortamı yaratarak eğitimimize devam ediyoruz. Öğretmenlerimizi okulda dinlediğimiz gibi dinliyoruz, notlarımızı alıyoruz. Bu şekilde daha çok verim almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Suat Kutluk da 4 öğrencisinin olduğunu ve daha önce uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Bakanlık bize tablet verdi. Çocuklarım artık daha rahat derslerini dinliyorlar. Evimiz sınıf gibi olmuş. Desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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