Hakkari'de nöbet sırasında şehit olan asker Kızıltepe'de toprağa verildi
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Kızıltepe, Hakkari

Hakkari'de nöbet sırasında şehit olan asker Kızıltepe'de toprağa verildi

Hakkari'de nöbet sırasında şehit olan asker Kızıltepe'de toprağa verildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askeri bölgede görevli piyade er Abdullah Çam, nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak şehit oldu.

19.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:49
Hakkari'de nöbet sırasında şehit olan asker Kızıltepe'de toprağa verildi

Hakkari'de nöbet sırasında şehit olan asker Kızıltepe'de toprağa verildi

MARDİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askeri bölgede görevli piyade er Abdullah Çam, nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak şehit oldu. Çam memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit asker Abdullah Çam'ın cenazesi memleketi Kızıltepe ilçesine getirildi. Çam'ın naaşı, tören için Kızıltepe Ulu Cami'sine götürüldü. Buradaki törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, askeri yetkililer, şehidin ailesi ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Şehidin babası Tajdin Çam'ı Kaymakam Hüseyin Çam teselli etti. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Örencik Mahalle mezarlığına defnedildi. Abdullah Çam'ın 27 gün sonra terhis olacağı öğrenildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajı ile şehit piyade er Abdullah Çam'ın fotoğrafı paylaşıldı. Bakan Akar'ın mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

Hakkari'de nöbet sırasında şehit olan asker Kızıltepe'de toprağa verildi

Kaynak: İHA

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