Hakkari'de nevruz kutlandı
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Hakkari'de nevruz kutlandı

21.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:02
Hakkari'de nevruz kutlandı

Hakkari'de nevruz kutlandıHAKKARİ'de, Nevruz Bayramı, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hakkari'de nevruz kutlandı

HAKKARİ'de, Nevruz Bayramı, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hakkari Sümbül Mahallesi otogar alanında düzenlenen nevruz programına, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı. Kutlamalara katılanlar, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemlerinin ardından tek tek üst araması ve HES kodu uygulaması yapılarak alana alındı.

Nevruz programında konuşan Muş Milletvekili Şevin Coşkun, 'Her gün yeni bir saldırıyla uyanıyoruz. Ülkede her gün en az 3 kadın katlediliyor. Türkiye ise buna karşı bir gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını geri çekiyor. Biz kadın kazanımlarımızdan, İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Konuşmaların ardından nevruz ateşi yakıldı. HDP'li milletvekilleri ve partililer yakılan ateşin etrafında halaylar çekerek, baharın gelişini kutladı.

Hakkari'de nevruz kutlandı
Hakkari'de nevruz kutlandı
Hakkari'de nevruz kutlandı
Hakkari'de nevruz kutlandı
Hakkari'de nevruz kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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