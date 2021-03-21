Hakkari'de nevruz coşkusu

Baharın habercisi olarak kabul edilen nevruz, Hakkari'de düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bulak Mahallesi Atlılar Caddesi'nde bulunan Kent Parkı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, nevruzun baharın gelişi ve güzelliklerin müjdeleyicisi olduğunu söyledi. Baharın da yazın da Hakkari ve tüm Türkiye'de daha güzel olacağını belirten Ağacanoğlu, "Tüm Hakkari halkının Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Barışa, sevgiye, iyiliğe, insanlığa vesile olsun inşallah" diye konuştu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da nevruz ateşini yaktı. Program Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun halk oyunları gösterisi ve "Dengbej" dinletisiyle sona erdi.

Etkinliğe Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Yusuf Ersalı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı