Hakkari'de nakdi yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere görevliler ulaştıracak Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaya başlanan nakdi yardıma ilişkin, vatandaşlara yardımın bundan sonra görevlilerce evlerinde teslim edileceğini bildirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaya başlanan nakdi yardıma ilişkin, vatandaşlara yardımın bundan sonra görevlilerce evlerinde teslim edileceğini bildirdi.

Akbıyık, Valilik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un dünyanın her yerinde büyük sıkıntıya neden olduğuna vurgu yaptı.

Bu salgına karşı Hakkari'de de her türlü tedbiri aldıklarını belirten Akbıyık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan ailelere Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde 1000'er lira destek sağlandığını ve bu ödemelerin iki gündür yapıldığını ifade etti.

Bu nedenle PTT'lerin önünde kalabalıkların oluştuğunu dile getiren Akbıyık, şöyle konuştu:

"Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'de şu anda toplantılar yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda şöyle bir karara varıldı; artık vatandaşlarımız PTT'ye gelip bu biner lirayı kendileri almayacak. Bunu biz polis, jandarma, PTT ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma görevlileri eliyle hanelerinde teslim edeceğiz."

Kovid-19'un ülkenin her yerine yayıldığını ve vaka sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Akbıyık, "Bu virüs ilimizde de var. Biz de bu doğrultuda tedbirlerimizi en üst düzeyde ve en hassas şekilde günün 24 saatinde almaya çalışıyoruz. İlimizin girişlerinde sağlık taraması yapıyoruz. Birçok tedbir alındı. Buna karşı da cezai yaptırımlar da var. Bunu tabii ki uygulamak istemiyoruz. Hakkari halkı buna en üst düzeyde uymaya gayret gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA