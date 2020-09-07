Hakkari'de muhtarlar vatandaşa ücretsiz maske dağıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari'de muhtarlar vatandaşa ücretsiz maske dağıttı

Hakkari Muhtarlar Derneğince, kentte vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Hakkari'de muhtarlar vatandaşa ücretsiz maske dağıttı
07.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:24

Hakkari Muhtarlar Derneğince, kentte vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlara maske dağıtarak kurallara uymalarını istedi.

Maske dağıtımı sırasında muhtarlarla karşılaşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini belirtti.

Aksaç ise muhtarlarla ile kentin değişik noktalarında vatandaşa bin maske dağıttıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Alişan Acun Ilıcalı Ozan Çolakoğlu
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Eddie Newton Lionel Messi Burak Yılmaz
Daha Fazla Cuma Eylül Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Hakkari'de muhtarlar vatandaşa ücretsiz maske dağıttı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 19:26:28. #1.14#
title