Hakkari'de muhtarlar vatandaşa ücretsiz maske dağıttı Hakkari Muhtarlar Derneğince, kentte vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Hakkari Muhtarlar Derneğince, kentte vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlara maske dağıtarak kurallara uymalarını istedi.

Maske dağıtımı sırasında muhtarlarla karşılaşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini belirtti.

Aksaç ise muhtarlarla ile kentin değişik noktalarında vatandaşa bin maske dağıttıklarını söyledi.

Kaynak: AA