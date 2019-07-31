Hakkari'de muhtarlar toplantısı

Hakkari Belediye Başkanlığı, 15 mahalle muhtarının katılımıyla ilin sorun ve sıkıntılarını ele aldığı ilk toplantısını yaptı.

Belediye konferans salonunda düzenlen toplantıda Belediye Başkanı Cihan Karaman ve birim müdürleri, 15 mahalle muhtarını kapıda şeker ve kolonya ikram ederek karşıladı. Başkan Cihan Karaman, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, tespit ettikleri sorunları hep birlikte gidereceklerini söyledi. Muhtarları tek tek dinleyip mahalle sorunlarını not alan Başkan Karaman, bu sorunları hep birlikte çözmeye çalışacaklarını belirtti.

Belediye başkanlığı koltuğuna oturduğundan itibaren siyasi kimliğini bir tarafa bırakıp hizmet ettiğini belirten Başkan Karaman, valilik ve diğer kurumlarında belediye çalışmalarına destek vermesini istedi. İçme suyu, kanalizasyon ve onarılması gereken yolların yapılması içinde ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Başkan Karaman, halkın desteği ile var olan tüm sorunların kademeli olarak üstesinden gelmeye çalışacaklarını ifade etti.

Muhtarların sorduğu bazı soruları ilgili birim müdürleri de cevaplandırarak var olan sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldı. Samimi bir şekilde mahallelerinin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıları dile getirdiklerini belirten muhtarlar, toplantının verimli geçtiğini söylediler.

15 günde bir veya ayda bir muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorun ve sıkıntılarını ele alacaklarını anlatan Başkan Karaman, 4 saat süren toplantının ardından muhtarlara teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA