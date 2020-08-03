Hakkari'de minibüs, şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı (5) 6 KİŞİYE MEZAR OLAN PİKAP, KAZA YERİNDEN GÖTÜRÜLDÜ Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesinde şarampole yuvarlanarak, 2'si memur, 1'i ücretli öğretmen, 1'i İŞKUR personeli, 2'si sivil toplam 6 kişinin ölümüne neden olan aracın, pikap olduğu ortaya çıktı.

6 KİŞİYE MEZAR OLAN PİKAP, KAZA YERİNDEN GÖTÜRÜLDÜ Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesinde şarampole yuvarlanarak, 2'si memur, 1'i ücretli öğretmen, 1'i İŞKUR personeli, 2'si sivil toplam 6 kişinin ölümüne neden olan aracın, pikap olduğu ortaya çıktı. Pikap, devrildiği şarampolden çıkartılarak, çekiciyle bölgeden götürüldü. Acı kazanın yaşandığı bölgeye ulaşımı sağlayan yol ise 'güvenli olmadığı' gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA