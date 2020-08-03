Hakkari'de minibüs, şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü personel 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yüksekova'da meydana geldi. Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, içinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4'ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle alınan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA