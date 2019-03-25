Hakkari'de 'Millet Kıraathanesi' Kuruldu

Hakkari Valiliği İl Küttür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kıraathaneleri Projesi'ne destek amaçlı 'Millet Kıraathanesi' kuruldu.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 55. Kütüphaneler Haftası ve Millet Kıraathanesi açılış programına Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Yusuf Kızılkaya, bazı kurum amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Vali İdris Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından Millet Kıraathanesi açılışının ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Millet Kıraathanesi'nin önemi, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Yusuf Kızılkaya ise 55. Kütüphaneler Haftası nedeniyle günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar.

Kütüphanenin çalışmaları ile ilgili slayt gösteriminin ardından en çok kitap okuyan çocuk, genç ve yetişkin kategorisinde dereceye giren okuyucuların ödülleri Vali İdris Akbıyık tarafından verildi.

Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatmış olduğu yılın lider kıraathanelerinin amacına ulaşmasını temenni ederek, "Ülke genelinde olduğu gibi Hakkari'de de herkes daha çok kitap okuyacaktır. Biz her zaman kitap diyoruz, eğitim diyoruz. Hakkari'nin de kurtuluşu kitap okumakla olacak. Bundan sonra en çok kitap okuyanları altın ile ödüllendireceğiz. Bundan sonra bir kitap, bir altın kampanyası düzenleyeceğiz. Daha önce böyle bir projeyi Diyarbakır'da başlatmıştık. Hakkari'de bir kitap okuma seferberliği var. Bugüne kadar 10 bin kitabı, 'Bir Kitap Bir İnsan' kampanyası kapsamında dağıtıp ve okuttuk" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA