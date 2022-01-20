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Hakkari'de mezra yoluna çığ düştü

Hakkari'de mezra yoluna çığ düştü
AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir mezra yoluna çığ düştü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir mezra yoluna çığ düştü.

İlçede iki gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle Dağlıca bölgesindeki Kamışlı köyü Yeşildere mezrası yoluna çığ düştüğü belirtildi.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yolu tekrar trafiğe açtı.

Araçlarıyla bekleyen vatandaşlar çığın temizlenmesiyle kent merkezine hareket etti.

Hakkari'de mezra yoluna çığ düştü

AA / Ulaş Güven - Son Dakika Haberleri

Yüksekova, Hakkari, kar, Güncel, Haber

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