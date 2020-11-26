Hakkari'de mevsimin ilk karı yağdı

Hakkari'de mevsimin ilk karı yağdı Hakkari kent merkezine mevsimin ilk karı yağarken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Hakkari'de mevsimin ilk karı yağdı

HAKKARİ - Hakkari kent merkezine mevsimin ilk karı yağarken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur, aralıklarla yerini kar yağışına bıraktı. Araçların üzeri karla kaplanırken, yolda geçen vatandaşlar ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Kışa hazır olduklarını ifade eden ticari taksi sürücüleri, almış oldukları önlemlere değindiler.

Kent merkezi beyaza bürünürken, Merzan ve Berçelan mahalleleri yolları ise karla kaplandı. Kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde de kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ