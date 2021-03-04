Hakkari'de mart karı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkari'de mart karı

04.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:19
Hakkari'de mart karı

HAKKARİ'de, martın ilk haftasında kar yağışı etkili oldu.

HAKKARİ'de, martın ilk haftasında kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte kent merkezi, beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Hakkari'de, 4 günlük güneşli havanın ardından bugün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Mart ayının ilk haftasında yağan kar ile kent merkezi beyaza büründü. Bazı sürücüler, park halindeki araçlarının üzerlerindeki karları temizlemeye çalıştı. Lapa lapa yağan kar altında yürüyüş yapan Şevket Aksu, hazırlıksız yakaladıklarını belirterek, "Mart ayı kazma küreği yaktıran bir ay. Kar yağışına şaşırdık" dedi.

Hakkari'de mart karı
Hakkari'de mart karı
Hakkari'de mart karı
Hakkari'de mart karı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari'de mart karı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 14:19:40. #1.16#
title