Hakkari'de makineli tüfek ve anti personel mayını ele geçirildi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü makineli tüfek ve anti personel mayını bulundu.
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda araziye gömülü makineli tüfek ve anti personel mayını bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçe sınırlarında dün araziye gömülü MG-3 makineli tüfek ve anti personel mayını ele geçirildi.
Bölgede güvenlik güçlerinde yürütülen operasyon sürüyor.
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