Hakkari'de makineli tüfek ve anti personel mayını ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de makineli tüfek ve anti personel mayını ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de makineli tüfek ve anti personel mayını ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü makineli tüfek ve anti personel mayını bulundu.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda araziye gömülü makineli tüfek ve anti personel mayını bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe sınırlarında dün araziye gömülü MG-3 makineli tüfek ve anti personel mayını ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerinde yürütülen operasyon sürüyor.

Hakkari'de makineli tüfek ve anti personel mayını ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

 Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok...

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok...

 Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi

Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Sezai Temelli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülşen Seda Sayan Oğuzhan Koç
Spor Gökhan Töre Stefan Kuntz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mimar Sinan Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hakkari'de makineli tüfek ve anti personel mayını ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:32:00. #1.17#