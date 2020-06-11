Hakkari'de maddi hasarlı trafik kazası Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Hakkari-Van karayolunda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Kaza olduğu bilgisini alan itfaiye ekibi başta olmak üzere sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Korkulanın olmadığı kazada, her iki araçta maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA