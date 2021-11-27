Hakkari'de lise öğrencileri okullar için kitaplık üretiyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de meslek lisesi öğrencileri, Okullar için kitaplık üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında okullarda kütüphane kurulması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2 meslek lisesinde okuyan öğrenciler, kütüphaneler için mobilya üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında çalışma başlattıklarını söyledi.

Kentte 93 okulda kütüphane olmadığını tespitini ettiklerini belirten Gür, şunları kaydetti:

"Okullarımızın kütüphane donanımlarını 2 meslek lisemizde, 9 öğretmen ve 35 öğrencimizle gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin aralıksız olarak kütüphane materyallerinin üretimini devam ediyor. İki meslek lisemiz, dolap, masa, sandalye ve puf gibi ekipmanları üretebilir durumdaydı. Bunu göz önünde bulundurarak bakanlığımızın başlattığı Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesinin finansman desteğiyle harekete geçtik. İnşallah aralık ayına kadar ilimizde kütüphanesiz okul kalmayacak."

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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