Hakkari'de LGS öncesi okullar dezenfekte ediliyor
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Hakkari'de LGS öncesi okullar dezenfekte ediliyor

Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi bütün okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması başlatıldı.

Hakkari'de LGS öncesi okullar dezenfekte ediliyor
09.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:20

Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi bütün okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması başlatıldı.

Okullarda yürütülen çalışmaları denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Haziran'da yapılacak LGS sınavı öncesi, il genelinde bütün okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sınavda en önemli önceliklerinin sağlık olacağını belirten Gür, şunları aktardı:

"Hakkari'de 6 bin 776 LGS'ye girecek. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda 1450 öğretmen görev alacak. LGS'nin yapılacağı okullarda, sınav süresince sağlık konusunda alınacak tüm tedbirlerin tamamlanma aşamasına geldik. Dezenfekteye karşı herhangi bir alerjisi olan öğrencimiz olabilir düşüncesiyle 96 okulumuzun bütün dezenfeksiyonunu, müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekipleriyle sınava iki gün kala bitireceğiz."

Çocuklarını sınava getirecek velilerin okul bahçesinden içeriye alınmayacağını ifade eden Gür, "Öğrencimiz okul bahçesine geldiği anda sınav görevlilerimiz tarafından karşılanacak ve kendilerine yeni bir maske verilecek. Elleri dezenfekte edildikten sonra sınav salonlarına alınacak. Sınav başladıktan sonra dilerlerse maskelerini çıkarabilecekler. Birinci oturumun sonunda 45 dakikalık bir ara olacak. Bu arada öğrencilerimiz sosyal mesafeye uyarak okul bahçelerinde vakit geçirebilecek. Çocuklarımızın sınavlarını etkileyecek olumsuz bir durumla karşılaşmamak için her türlü önlemimizi aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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