Hakkari'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
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Hakkari'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Hakkari'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
10.05.2020 02:14 | Son Güncelleme: 10.05.2020 02:14

Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

Kentte kuvvetli rüzgar bazı mahallelerde etkili oldu.

Berçelan Mahallesi'nde 3 binanın çatısını uçtu, yola savrulan sac ve tahta parçalarını olay yerine gelen itfaiye ekipleri topladı.

Mahalle sakinlerinden Naif Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarla oturdukları binanın çatısının uçtuğunu belirterek, "Biz deprem oldu diye korktuk. Çatıdan büyük bir ses geldi. Hemen yukarı çıktık. Rüzgar çatıyı komple uçurmuştu. Üç bina zarar gördü. Şu an yağmur yağıyor çok mağdur bir durumda kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Branda ile çatının yarısını kapatmaya çalıştık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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