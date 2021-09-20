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Hakkari'de "KUSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" yapıldı

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari'de

Hakkari'de "Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hakkari'de "Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu Başkanlığında yapılan toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, KÜSİ'nin amacı ve kentte sağlayacağı katkıya ilişkin konuşma yaptı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kentin sanayisine ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi, sorunların tartışılması ve bunlara ilişkin çözüm üretilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıda, kentin sanayi ve teknoloji envanterinin çıkarılarak kayıt dışılık ve haksız rekabetin engellenmesi için eylem planı hazırlanması, kentte ithal edilen ürünlerin yurt içinden temini konusunda tarama yapılarak potansiyel iş birliği çalışmalarının hayata geçirilmesi, kentin ihracat kapasitesinin artırılabilmesi amacıyla yeni ürün geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi için potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilip desteklenmesine ilişkin çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Toplantıya, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

Hakkari'de KUSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri
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