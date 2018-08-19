Hakkari'de Kurbanlıklar Görücüye Çıktı

Hakkari'de Gopsi mevkinde Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarında kurban satışları başladı.

Kente 3 kilometre mesafede bulunan Gopsi mevkinde kurulan kurban pazarına giden vatandaşlar kurban fiyatlarının yüksek olmasından, besiciler ise satış yapamamaktan yakındı.

Kurban pazarına sabahın erken saatlerinde hayvanlarını getiren besiciler, belediyenin belirlediği alanda lavabo ve su gibi temel ihtiyaçları karşılandı.

Hayvan üreticileri pazardaki yerlerinde müşteri beklemeye başlarken, erken kurban almanın avantajından faydalanmaya çalışan az sayıda vatandaş da pazarı dolaştı.

Yoğunluğun olmadığı pazarda zaman zaman alıcı ile satıcı arasındaki sıkı pazarlıklara rastlanılıyor.

En düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının bin liradan başladığı pazarda, hayvana göre değişen fiyatları da görmekte mümkün.

Besicilerden Hamit Kaval, yaptığı açıklamada, kurbanlık satışının istedikleri gibi olmadığını söyledi.

Besici Hacı Mahmut Temel ise bu yıl kurbanlık satışının düşük olduğunu belirterek, pazara getirdikleri hayvanların büyük bir kısmının şimdilik ellerinde kaldığını ifade etti.