Hakkari'de kurban pazarındaki hareketlilik sürüyor
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Hakkari'de kurban pazarındaki hareketlilik sürüyor

Hakkari'de Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarında bayram öncesi hareketlilik arttı.

Hakkari'de kurban pazarındaki hareketlilik sürüyor
30.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:04

Hakkari'de Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarında bayram öncesi hareketlilik arttı.

Sümbül Mahallesi'nde kurulan pazara sabahın erken saatlerinde hayvanlarını getiren besicilerin, belediyenin belirlediği alanda temel ihtiyaçları karşılandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı pazarda, hayvan sahipleri ile vatandaşlar arasındaki sıkı pazarlıklar renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

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