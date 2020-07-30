Hakkari'de kurban pazarındaki hareketlilik sürüyor
Hakkari'de Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarında bayram öncesi hareketlilik arttı.
30.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:04
Hakkari'de Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarında bayram öncesi hareketlilik arttı.
Sümbül Mahallesi'nde kurulan pazara sabahın erken saatlerinde hayvanlarını getiren besicilerin, belediyenin belirlediği alanda temel ihtiyaçları karşılandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı pazarda, hayvan sahipleri ile vatandaşlar arasındaki sıkı pazarlıklar renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA