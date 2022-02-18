Hakkari'de kültür sanat sergisi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kültürel öğelerin sergilendiği sergi açıldı.

Ressam Metin Akmaz tarafından Bulvar Caddesi'nde açılan sergide yöresel ürünler ve kıyafetler sergilendi

İnsan ve doğa fotoğrafları ile yağlı boya resimlerinin yer aldığı sergiyle ilgili konuşan Akmaz, eski anıları canlandırmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Akmaz, "Hakkari kültürünü turizme kazandırmak için elimde bir kuruş bile varsa harcamaya hazırım. Umarım açmış olduğumuz sergi bir nebze de olsa vatandaşlarımızı mutlu etmiştir." dedi.