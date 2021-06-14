Hakkari'de "Kültür Fuarı" açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'de "Kültür Fuarı" açıldı

Hakkari'de 'Kültür Fuarı' açıldı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de yörenin kültürünü yansıtan ürünler ile girişimcilerin yaptığı el emeği göz nuru eşyaların yer aldığı "Kültür Fuarı" açıldı.

Hakkari'de yörenin kültürünü yansıtan ürünler ile girişimcilerin yaptığı el emeği göz nuru eşyaların yer aldığı "Kültür Fuarı" açıldı.

Belediye Halk Pazarı'nda düzenlenen açılış programına katılan Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, söz konusu pazarda vatandaşların el emeğiyle yaptığı eşyaların yanı sıra yöresel ürünlerin de sergilenebileceğini söyledi.

Kentte ilk kez halk pazarının açıldığını belirten Akbıyık, "Burada açılışını yaptığımız fuarda Hakkari'nin kültürü tanıtılacak. Vatandaşlar birçok eseri burada sergileyebilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakkari'de yatırım ve projelerimiz devam edecek. Hakkari'de hayat var diyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbıyık, açılışın ardından eşi Sevim Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdür Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve bazı kurum amirleri ile stantları gezdi, ürünleri inceledi.

Fuar'ın 20 Haziran'a kadar açık olacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Selma Ergeç Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkari'de "Kültür Fuarı" açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 13:17:54. #1.13#

title