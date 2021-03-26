Hakkari'de Kudüs'ün hakları ve özgürlüğüne destek çağrısı
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Hakkari'de Kudüs'ün hakları ve özgürlüğüne destek çağrısı

Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari'de Kudüs'ün hakları ve özgürlüğüne destek çağrısı

İnsani Yardım Derneği Hakkari temsilcisi Veli Alioğlu, Kudüs'ün hakları ve özgürlüğüne destek çağrısı yaptı.

İnsani Yardım Derneği Hakkari temsilcisi Veli Alioğlu, Kudüs'ün hakları ve özgürlüğüne destek çağrısı yaptı.

Alioğlu, dernek binasında yaptığı basın toplantısında, İsrail'in Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkarak yüzlerce insanı evsiz bıraktığını söyledi.

Filistin'de birçok ailenin zorla yerlerinden edilme tehdidi altında yaşadığını belirten Alioğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerinin yapımı karşısında sessiz kalmaktadır. Yasadışı yerleşim ve işgalin yasaklanması ve cezalandırılması konusunda uluslararası sözleşmeler ve uygulamalar yetersiz kalmaktadır. Filistin davası insanlık mücadelesi olduğu kadar Kudüs'te çalınan hakların iadesi davasıdır. Tüm insanlığın ortak mirası olan Kudüs, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti ve ABD, Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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