Hakkari'de Kros Yarışması
Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kros yarışması düzenlendi.
Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kros yarışması düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüklerince ortaklaşa düzenlenen okul sporları kapsamında, kros yarışması düzenlendi.
Hakkari-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyünde düzenlenen kros yarışmasına katılan 250 sporcu, dereceye girmek için mücadele etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.