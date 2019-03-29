Hakkari'de Köylere Çöp Konteyneri Dağıtıldı

Hakkari'de köylere 386 çöp konteyneri dağıtıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp konteyneri 36 köye verildi.

Vali İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, katı atık tesisi ile kenti vahşi depolamadan kurtaracaklarını söyledi.

Köylerin çöplerini doğaya, Zap suyuna karışmadan toplayacaklarını belirten Akbıyık, hedeflerinin tüm kentin çöplerinin sağlık bir şekilde toplanmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 386 çöp konteyneri köy muhtarlarına teslim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA