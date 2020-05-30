Hakkari'de Kovid-19 nedeniyle 3 sokak karantinaya alındı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalledeki 3 sokak karantinaya alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalledeki 3 sokak karantinaya alındı.

İlçe Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güngör Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarındaki artış ve hastalığın bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle 905, 907 ve 909'uncu sokağın İlçe Sağlık Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Söz konusu sokaklardaki vatandaşların kendi sağlıkları için evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymalarının zorunlu olduğu aktarılan paylaşımda, yasağı ihlal edenlere idari ve adli cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA