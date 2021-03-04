Hakkari'de Kovid-19 ile mücadele çalışmaları ve alınacak tedbirler görüşüldü
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Hakkari'de Kovid-19 ile mücadele çalışmaları ve alınacak tedbirler görüşüldü

04.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:17
Hakkari'de Kovid-19 ile mücadele çalışmaları ve alınacak tedbirler görüşüldü

Hakkari'de "İl Pandemi Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari'de "İl Pandemi Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde yürütülen çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları değerlendirildi.

Toplantıda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutma ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla alınması gereken tedbirler de ele alındı.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, denetimleri tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştireceklerini söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede elde edilen başarıdan dolayı kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğine vurgu yapan Akbıyık, tedbirlere ve denetimlere kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara'nın yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptığı toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdür Atanur Aydın, kurum amirleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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