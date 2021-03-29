Hakkari'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Hakkari'de, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimler devam ediyor.

Hakkari'de, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimler devam ediyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, kent merkezindeki iş yerleri denetlendi, esnaf ve vatandaşlar kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte, emniyet, jandarma, tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle denetim yaptıklarını belirtti.

Amaçlarının Hakkari'de koronavirüsle mücadeleyi en üst düzeye çıkarmak ve vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu aktaran Akbıyık, "Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi maalesef ilimizde de koronavirüs ciddi bir problem ve son zamanlarda ilimizde ciddi bir artış yaşanıyor. Hedefimiz, Hakkari'nin mavi kategoride kalması ve daha sağlıklı günlere kavuşmasıdır." diye konuştu.

Denetime Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, polis, sağlık ve zabıta ekipleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş