Hakkari'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 iş yerine cezai işlem uygulandı Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara aykırı davranan 7 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara aykırı davranan 7 iş yerine cezai işlem uygulandı. Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde salgın tedbirlerine uymayan ve aralarında kafe, kıraathane, oyun salonu ile lokanta bulunan 7 iş yerine ceza kesildi. Açıklamada, esnafların alınan tedbir ve kararlara uyması istendi. Kaynak: AA