Hakkari'de koronavirüs önlemleri
Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
20.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:58
Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Çukurca'da belediye ekipleri, kent merkezinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de polis araçlarından vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde anons yaptı.
Şemdinli
Şemdinli Belediyesi de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında cadde, sokak, toplu yaşam alanları, banka, PTT binası ve ATM'lerin önünü tazyikli suyla yıkadı.
Ekipler, ardından yoğun kullanılan yerlerde ilaçlama çalışması da yaptı.
Belediye Başkanı Tahir Saklı, çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşlara mecburi olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yaptı.
Kaynak: AA