Hakkari'de korona virüs denetimleri
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Hakkari'de korona virüs denetimleri

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla korona virüs denetimleri gerçekleşti.

Hakkari'de korona virüs denetimleri
19.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:03

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla korona virüs denetimleri gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Hakkari'de de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla korona virüs denetimi yapıldı. Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, zabıta, sağlık, tarım ve emniyet personeliyle yolda geçen araçları durdurarak maske denetimi yaptı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Hakkari'de korona virüsün yayılmasını en aza indirmek amacıyla tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte her türlü imkanın seferber edildiğini ifade ederek, "Sağlık için hepimiz için sloganı ile denetime başladık. Sağlıklı bir Hakkari için, büyüklerimiz için, engellilerimizin, yaşlılarımızın rahatı için bu denetimi arttırmamız gerekir" dedi.

Bugünden itibaren alınan karar doğrultusunda düğünleri 2 saate indirdiklerini dile getiren Akbıyık, "Artık düğünler, 15: 30 ile 17: 30 saatleri arasında yapılacak. Hastalığın yayılmasına neden olan cenaze törenleri, taziyeleri de yasaklamıştık. Bizim görevimiz, denetim yapmak ve halkı bilinçlendirmektir. Vatandaşlarımız da maske, sosyal mesafe ve temizliğine dikkat edecek. Düğün salonları, pazarlar, iş yerleri, marketler, lokantalar, kafeteryalar, toplu taşıma araçları, taksiler ve tüm yaşam alanlarına dikkat etmeliyiz. Bunun yanında yaşlılarımız için de yeni bir karar aldık. Artık 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız 13: 30 ila 17: 30 saatleri arasında sokağa çıkabilecek" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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