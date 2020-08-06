Hakkari'de korona virüs denetimi Hakkari'de korona virüs denetimi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Hakkari'de de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla korona virüs denetimi yapıldı.

Hakkari'de korona virüs denetimi

HAKKARİ - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Hakkari'de de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla korona virüs denetimi yapıldı.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya, zabıta, sağlık, tarım ve emniyet personeliyle yolda geçen araçları durdurarak maske denetimi yaptı. Maskesi olmayanları uyararak takmaları konusunda ikaz eden Vali Akbıyık, maske vermeyi de ihmal etmedi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler; marketler, kuyumcu, toplu taşıma, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksi durakları gibi alanlarda denetim yaptı. Maske takmayanlara cezai işlem uygulayacağını ifade eden Vali Akbıyık, bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de denetim yaptıklarını belirtti. Akbıyık, "İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda tüm birim amirlerimiz, müdürlerimiz ve memurlarımız, Hakkari'deki tüm iş yerleri, otobüs, minibüs, taksi durakları, berberler, lokantalar ve kafelerde denetim yapıyoruz. Denetimlerimiz sürekli devam ediyor. Bugün yaptığımız denetim ise en büyük denetimdir. Amacımız, vatandaşımızda farkındalık oluşturmaktır. Virüs belasının Hakkari'den gitmesini sağlamaktır. Denetimlerde gördük ki Hakkari halkı ve esnafımız kurallara azami derecede dikkat ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Maalesef ülkemizde olduğu gibi burada da korona vakaları devam ediyor ve artıyor. Bizde Hakkari'de kurallara karşı hassasiyet göstermeye devam edeceğiz. Denetime katılan tüm birimlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir hayat için Hakkari'de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız" dedi.

Kaynak: İHA