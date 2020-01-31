Hakkari'de klima buz tuttu

31.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:57

Hakkari'de etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle klima ve kabloları buz tuttu.



Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 26 derecelere kadar düştüğü Hakkari'de, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları tehlikeli boyutlara ulaştı. Bazı içme suyu hatlarının donduğu, klima ve telefon kablolarının buzla kapladığı Hakkari'de, dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Bazı kurumların binalarında 6 metreye kadar uzayan ve tehlike arz eden buz sarkıtları ise itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor.



Son günlerde havaların iyice soğuduğunu belirten vatandaşlar, evlerinin pencerelerinin dahi donduğunu ifade ederek, geçen yıla oranla bu yıl soğukların iki katına kadar çıktığını belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA