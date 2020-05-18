Hakkari'de Kızılay kan bağışına yoğun ilgi
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Hakkari'de Kızılay kan bağışına yoğun ilgi

Kızılay tarafından Hakkari'de 3 gün sürecek olan "İyilik kanımızda var, kan ver hayat kurtar sloganı" ile başlatılan kan bağışına Hakkari halkı yoğun ilgi gösterdi.

Hakkari'de Kızılay kan bağışına yoğun ilgi
18.05.2020 23:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:14

Kızılay tarafından Hakkari'de 3 gün sürecek olan "İyilik kanımızda var, kan ver hayat kurtar sloganı" ile başlatılan kan bağışına Hakkari halkı yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından kentin en işlek Caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde kurulan mobil kan aracına gelen yüzlerce vatandaş sıraya girerek kan verdi.

Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Kadın Kolları Başkanı Münavver Ertuş, AK Parti Meclis Üyesi Sosyal Politikalar Başkanlığın Şehit ve Gaziler Birim Başkanı Şaban Arslan, Ak Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat, Ak partinin tüm üye ve çalışanları, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş kan verdi.

Hakkari Kızılay Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı olarak Hakkari ilinde bugün itibarı ile 3 gün süreyle kan bağışı başlattıklarını ifade ederek, kamu kurum ve kuruluşlar, STK temsilcileri ve halkın kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kan vermeye gelen Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, Din Öğretimi Genel Müdürü ve Önder'in Kızılay ile ortaklaşa başlatmış olduğu iyilik kanımızda var projesi kapsamında covit 19'dan dolayı özelikle sağlık bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu kan bağışında bulunmak üzere imam hatip okul müdürlerimiz, yöneticilerimiz ve eğitim camiası ile birlikte bizde bu güzel slogana destek vererek kap bağışı yapmaya geldiklerini söyledi. Müdür Gür, iyilik kanımızda var diyoruz ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kan bağışını yapmaya geldik ve herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyoruz dedi.

Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi,Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şanserl Kutluk ise, Memur-Sen Hakkari İl Teşkilatı olarak, kızılayımızın öncülüğünde kan ver hayat kurtar kampanyası çerçevesinde genel başkanımız sayın Ali Yalçın'ın öncülüğünde iyilik kanımızda var sloganı ile başlatılan kah bağışı kampanyasına Memur-Sen Hakkari İl Teşkilatı olarak bu kampanyaya destek vermek için bugün buradayız dedi.

Başkan Kutluk ayrıca, kan bağışında bulunan üyelerine ve gönüllülere teşekkür ederek, kanımız ve canımızda ülkemize ve milletimiz için feda olsun şeklinde konuştu.

İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi Başkanı Ramazan Özdemir, covit 19 sebebiyle kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla ilim yayma cemiyeti Hakkari şubesi üyeleri ve gönülleri ile kan vermek için burada bulunduklarını söyledi.

Yoğun ilginin gördüğü kan bağışı kampanyasında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları da vatandaşlara yardım ederek sosyal mesafenin korunmasına yardımcı oldular. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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