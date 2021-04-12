Hakkari'de "Yeşilay Kitap Kahve Projesi"

Yeşilay Hakkari Şubesince, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Yeşilay Kitap Kahve Projesi" kapsamında kurulan kafenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Yeşilay Hakkari Şubesince, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Yeşilay Kitap Kahve Projesi" kapsamında kurulan kafenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Dağgöl Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katındaki kafenin açılış törenine katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, derneklerce hazırlanan 13 projenin Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hayata geçirildiğini söyledi.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın kentte tarihin en yüksek yatırımını yaptığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Projelerdeki amaç gençliği dahi iyi ve daha donanımlı yetiştirmektir. Hakkari'de inanılmaz bir yatarım seferberliği var. Bütün bu yatırımların ilimize gelmesinde pozitif ayrımcılık tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza ve tüm bakanlarımıza teşekkür ederiz. Bugün burada Yeşilay Kahve Kitap Projesi açılışını gerçekleştirdik. Burada 15-25 yaş aralığındaki yaklaşık 50 gencimiz kendilerini geliştirecek kurslar alacak. Bu kurslarda dijital girişimcilik, tekno girişimcilik, yazılım geliştirme, iş meslek ve psikolojik danışmanlık ve muay thai eğitimleri verilecek."

Yeşilay Şubesi Başkanı Şemsettin Uçar da bağımlılıklarla mücadelede özellikle gençlere ulaşmanın, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam için doğru alışkanlıkları kazanmalarını sağlamanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeşilay'ın bu konuda birçok çalışma yaptığını aktaran Uçar, "Bu kapsamda biz de Yeşilay Kitap Kahve Projesini tasarladık. Bu projeyle Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Hakkari'de gençlerin teknolojik becerini geliştirmeyi, kariyer danışmanlığı ve geleneksel sportif etkinlikler ile kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri fırsatlar sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Açılışa İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş