Hakkari'de kış mevsimi etrafa atılan kömür külleri temizleniyor
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Hakkari, Güncel

Hakkari'de kış mevsimi etrafa atılan kömür külleri temizleniyor

Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi etrafa rastgele atılan kömür küllerini temizlemek için çalışma başlattı.

15.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:17
Hakkari'de kış mevsimi etrafa atılan kömür külleri temizleniyor

Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi etrafa rastgele atılan kömür küllerini temizlemek için çalışma başlattı.


Belediye ekipleri, kış ayları boyunca defalarca vatandaşın yol kenarlarına kömür külleri atılmaması yönünde uyarılarda bulunmasına rağmen karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan kömür külleri temizlenmeye başlandı. Kentin 15 değişik mahallesinde karla mücadele çalışması yapan belediye ekibi, kent merkezini kardan arındırmanın ardında kömür külleri ile mücadele çalışması başlattı. Belediye ekipleri bir taraftan çöp atıklarını diğer taraftan ise kömür külleri ile mücadele ediyor.


Karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan ve çevreye kötü bir görünüm veren tonlarca kömür külü, belediye ekipleri tarafından kent dışına çıkartılıyor. Çevre Temizlik Amiri Selami Molamehmetoğlu ve beraberindeki ekip, kentin değişik noktalarında çevreye rastgele atılan külleri temizleme çalışması başlattı.


Tonlarca çöp ve kömür külü kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkartıldı. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte temiz bir Hakkari için 7/24 çalışma yürüten belediye ekipleri, kentin değişik noktalarındaki çalışmalarını sürdürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Manşet

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