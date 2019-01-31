Hakkari'de Kış Lastiği Uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kış lastiği uygulaması yaptı.

Hakkari Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturarak, gelen araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Emniyet kemeri başta olmak üzere kış lastiği üzerinde büyük bir hassasiyetle duran trafik ekipleri, kurallara uyan sürücülere teşekkür ettiler.

Durdurulan birçok araç sürücüsünün emniyet kemeri ve kış lastiği uygulamasına uyması trafik polislerini de sevindirdi.

Can ve mal kayıplarının önüne geçmek için kontrol noktası oluşturan polis ekiplerine teşekkür eden sürücüler, kış memleketi olan Hakkari'de bu uygulamaların devamını istediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA