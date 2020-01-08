Hakkari'de kış
İl özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekiplerinin yolları açmasından detay HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde karla mücadele ekipleri kapalı olan yolları açmak çalışmalarını sürdürüyor.
08.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:01
İl özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekiplerinin yolları açmasından detay HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde karla mücadele ekipleri kapalı olan yolları açmak çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA