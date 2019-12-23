Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"
Haberler » Güncel » Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu" - Haber

Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu.

23.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:54
Hakkari'de

'de terör örgütü 'ya ait silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çukurca ilçesi 'nde devam eden Kıran-10 Operasyonu kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince söz konusu bölgede tespit edilen sığınakta da biksi makineli tüfek ve bu silaha ait 568 mühimmat, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, mauser marka tüfek, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler