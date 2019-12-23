Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde devam eden Kıran-10 Operasyonu kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerince söz konusu bölgede tespit edilen sığınakta da biksi makineli tüfek ve bu silaha ait 568 mühimmat, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, mauser marka tüfek, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.