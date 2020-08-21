Hakkari'de kınalı keklikler doğaya salındı
Gaziantep Keklik Üretim İstasyonu'ndan Hakkari'ye gönderilen yaklaşık bin kınalı keklik doğaya bırakıldı.
21.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:25
Gaziantep Keklik Üretim İstasyonu'ndan Hakkari'ye gönderilen yaklaşık bin kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Gaziantep'ten kente gönderilen keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
Ekipler keklikleri, kuş popülasyonunun azaldığı kentin 8 ayrı noktasına saldı.
Kaynak: AA