Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler

09.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:13
Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler

HAKKARİ'de bir grup dağcı ve doğasever, Sümbül Dağı'nda 2 yıl önce keşfettikleri mağarayı tekrar gezdi.

HAKKARİ'de bir grup dağcı ve doğasever, Sümbül Dağı'nda 2 yıl önce keşfettikleri mağarayı tekrar gezdi. Doğaseverler, sarkıt, dikit ve sütunları ile hayran kaldıklarını belirttikleri mağarada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari'de bir grup dağcı, 2 sene önce yaptıkları faaliyetler sırasında Sümbül Dağı'ndaki mağarayı keşfetti. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) Kurucu üyesi ve Dağcılık Federasyonu Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, bu kez 7 dağcı ve doğaseverle birlikte koronavirüs tedbirlerine uyarak, bölgeye kış ayında doğa yürüyüşü düzenledi. Dağcı ve doğaseverler, 2 yıl önce gezdikleri, sarkıt, dikit ve sütunları ile hayran kaldıkları mağaraya iple inip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 650 rakımlı Sümbül Dağı'nın yamacında bulunan, 2 galeriden oluşan mağara, görüntüsüyle de ilgi çekiyor.CİSAD Kurucu üyesi ve Dağcılık Federasyonu Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, "2 yıl önce Sümbül Dağı'nın yamacında bir mağara tespit ettik. Derneğimize üye 7 dağcı ve doğasever, tespit edilen mağaraya iple girdik. Sütun, sarkıt ve dikitlerin çok yoğun olduğu mağara adeta doğaseverleri büyülüyor. Sümbül Dağı'nın zor etabını kullanan doğaseverler mağarayı gezdi. Bu ve buna benzer mağaralar bölge turizmine kazandırılmalı" dedi.


Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler
Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler
Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler
Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler
Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler
Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler
Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler
Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler
Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Muharrem İnce Süleyman Soylu Leyla Şahin Usta Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari'de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 12:13:31. #1.16#
title