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Hakkari'de KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hakkari'de KDV indirimi denetimi

Hakkari'de KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekipleri kentin değişik noktalarında denetimlere başladı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekipleri kentin değişik noktalarında denetimlere başladı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere birçok market ve manavda KDV oranlarını denetledi. Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Denetim yapılan marketlerde, KDV indirimin etiketlere yansıtıldığı görülürken, Zabıta Müdürü Adil Demir ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi denetimlerin devam edeceğini belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari'de KDV indirimi denetimi

Hakkari'de KDV indirimi denetimi

Hakkari'de KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Hakkari, Ticaret, Zabıta, Yerel, Haberler

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