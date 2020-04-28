Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezine bağlı Biçer Mahallesi'ndeki kayalık bölgede hayvanlarını otlatan Özgür Açar, eve döndüğü sırada bir keçinin kaybolduğunu fark etti.

Dağlık alanda iki gün boyunca keçiyi arayan Açar, kayalıklarda mahsur kaldığını görünce AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, tırmanış ekipmanları yardımıyla kayalıklara çıkarak 2,5 saat süren çalışma sonucu keçiyi kurtardı.

Açar, keçisi için seferber olan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA