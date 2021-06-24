Hakkari'de kayalıklara gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi
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Hakkari'de kayalıklara gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'de kayalıklara gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayalıklara gizlenmiş 3 kilogram eroin bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayalıklara gizlenmiş 3 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Gökyurt köyünde kayalıklara gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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